Ronaldo: “Estevao Messinho farà la storia del calcio. Può essere paragonato a Yamal”

Il Palmeiras si gode la stella 17enne Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, meglio conosciuto come Messinho. Il giocatore, 17 anni, è stato eletto come miglior giovane del campionato brasiliano e il suo futuro è ovviamente segnato, con il salto nel calcio europeo. Infatti, appena sarà maggiorenne, si trasferirà al Chelsea.

Ronaldo, ex stella brasiliana, ha così parlato del giovane calciatore: “È un giocatore giovane e di grande talento. È come Lamine Yamal, presto diventerà una grande stella del calcio. È molto promettente e, a soli 17 anni, penso che giocherà nel Palmeiras nel Mondiale per club e poi passerà al Chelsea”

Foto: Instagram personale