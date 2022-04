Ronaldo è il nuovo proprietario del Cruzeiro. Acquistato il 90% del club brasiliano

Con un annuncio ufficiale sul proprio sito, il Cruzeiro ha annunciato che Ronaldo è il nuovo proprietario. Il Fenomeno ha acquistato il 90% del club brasiliano in cui ha militato fino all’approdo in Europa. Insieme ad altri imprenditori l’ex attaccante ha l’obiettivo di pagare i debiti della società, ma anche di rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Queste le sue parole: “Continuiamo a puntare nel breve, medio e lungo periodo. Abbiamo diversi fronti da affrontare e sappiamo che ci attende una prospettiva di lavoro molto difficile, ma ora abbiamo la sicurezza per far funzionare e portare risultati al Cruzeiro. Sono onorato di poter guidare il processo di ricostruzione del club. Ai tifosi voglio dire che non ci fermeremo finché non implementeremo ampiamente un modello di gestione etico ed efficiente che porti al successo sportivo”.

FOTO: Facebook Cruzeiro