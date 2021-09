Ronaldo è carico per l’esordio: “Stesso posto. Stesso spirito. Nuova avventura. Forza Diavoli!”

Domani sarà il giorno dell’esordio di Cristiano Ronaldo in questa sua nuova avventura al Manchester United. A Old Trafford arriva il Newcastle, e il fenomeno portoghese non vede l’ora, ecco il suo post su Instagram: “Stesso posto, stesso spirito. Nuova avventura. Forza Red Devils!”.