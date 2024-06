Ronaldo e Al Nassr ancora battuti dall’Al Hilal: non arriva il primo trofeo in Arabia per CR7

Ancora un delusione per Cristiano Ronaldo: infatti il “suo” Al Nassr è uscito sconfitto dalla finale di King Cup, la coppa nazionale, contro l’Al Hilal. Non sono bastati 120 minuti per decidere il match, bloccato sull’ 1-1, infatti sono serviti i calci di rigore, che hanno decretato la vittoria della squadra di Jorge Jesus. Ancora rimandato l’appuntamento con il primo trofeo in Arabia per Cristiano Ronaldo ( se non si considera la Coppa dei Campioni Araba, torneo però a invito), che nel corso della sua esperienza ha visto vincere prima l’Al-Ittihad, poi l‘Al-Hilal e nuovamente quest’ultimi nella finale di coppa nazionale. A fine partita il fuoriclasse portoghese è scoppiato in lacrime a dimostrazione di quanto questo campione infinito tenga in questo sport e come anche a 39 anni abbia voglia di vincere.

Foto: twitter Al Nassr