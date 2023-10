Ronaldo, doppietta da record. E’ il primo calciatore nella storia a qualificarsi 6 volte ad un Europeo

Cristiano Ronaldo riscrive i record anche in Nazionale. Il portoghese, ex Juventus e Real Madrid, ha realizzato la doppietta decisiva nel 3-2 contro la Slovacchia, che ha garantito ai portoghesi la qualificazione a Euro 2024.

CR7 è il primo calciatore della storia a qualificarsi per la sesta volta in carriera ad un Europeo. E potrebbe essere il primo nella storia a giocarlo l’anno prossimo.