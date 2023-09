Ronaldo: “Con Messi non siamo amici, ma ci rispettiamo. Per 15 anni abbiamo diviso le platee”

Nel corso della conferenza stampa odierna con il Portogallo, Cristiano Ronaldo ha parlato anche del rapporto e della rivalità quasi ventennale con Leo Messi.

Questele sue parole: “Siamo rispettati in tutto il mondo, questa è la cosa più importante”, spiega Ronaldo. “Lui va per la sua strada, io per la mia. Sta bene, da quello che ho visto. Sta succedendo, l’eredità continua, la rivalità non la vedo così. Come ho detto, abbiamo condiviso il palco per quindici anni e alla fine siamo diventati, non dico amici, ma siamo colleghi di professione e ci rispettiamo”.

Sul suo stato fisico: “Sono soprattutto contento, è andato tutto bene, ho segnato. Voglio continuare, mi sento bene, utile, il traguardo dei 20 anni di nazionale mi rende orgoglioso, perché dimostra longevità, è difficile, ma ho dimostrato che è possibile”.

Foto: twitter FIFA World Cup