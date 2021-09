Ronaldo colpisce due volte: 4-1 al Newcastle, Old Trafford è già suo

Ritorno vincente per Cristiano Ronaldo all’Old Trafford. Dodici anni dopo, CR7 è tornato nello stadio che l’ha consacrato come calciatore con la maglia dello United. Subito titolare, il portoghese ha ripagato subito la fiducia del tecnico Ole Gunnar Solskjaer con una doppietta nel 4-1 contro il Newcastle. Cristiano sblocca la partita sul finire del primo tempo con una semplice rete dopo l’errore del portiere avversario. Nella ripresa arriva il raddoppio con un diagonale perfetto su assist di di Shaw. Il tris per i Red Devils arriva con Bruno Fernandes e poi il pokeri di Jesse Lingard nei minuti finali. L’avventura di CR7 inizia nel migliore dei modi, tifosi inglesi impazziti per Cristiano: Old Trafford è già ai suoi piedi.

What a day 🤗

What a result 💪

WHAT A TEAM ❤️#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

Foto: Twitter Manchester United