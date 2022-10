Ronaldo: ” Carlo Ancelotti è, per distacco, la persona migliore mai esistita nel mondo del calcio”

Chiare e concise le parole di Ronaldo (il fenomeno), intervistato a la Gazzetta dello Sport, nei confronti di Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid: “Carlo per me è, e con grande distacco, la persona migliore mai esistita nel mondo del calcio. E’ un amico per tutto, non solo per me. Tutti gli vogliono bene, e poi come allenatore è incredibile, per qualità, visione, capacità di capire i giocatori. Si merita tutto quello che ha vinto, per professionalità e carattere”.

Foto: twitter Real Valladolid