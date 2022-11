Ronaldo: “Avrei convocato Endrick per il Mondiale”

L’ex calciatore Ronaldo Nazário si è rammaricato che l’allenatore brasiliano, Tite , non avesse inserito la giovane promessa Endrick , 16 anni, nell’elenco dei convocati ai Mondiali del Qatar 2022. Queste le sue parole sul suo canale Twitch: “Si lamentano per l’assenza di Gabigol , ma se dovesse prenderne uno, per far parte del gruppo, avrei preso Endrick. Bisogna programmare anche per il futuro, come quando avevano convocato me e Kakà quando eravamo ancora giovanissimi.” Il baby fenomeno brasiliano, attaccante del Palmeiras è considerato il nuovo gioiello del calcio brasiliano, ha iniziato con successo la sua carriera al Verdao, dopo una serie di reti da record nelle categorie inferiori del club del San Paolo.

Foto: Instagram Endrick