Ronaldo: “Avevo pronosticato la finale Brasile-Francia. Ora occhio all’Argentina”

Ronaldo, ex attaccante brasiliano, ha parlato del Mondiale in corso in una conferenza stampa da Doha.

Queste le sue parole: “Il mio pronostico, prima dell’inizio del Mondiale, era una finale tra Francia e Brasile. Il Brasile non c’è più… Ma la Francia conferma partita dopo partita di essere una delle favorite. Penso anche che sia la grande favorita. Ha una squadra molto solida, sia in difesa che in attacco. A centrocampo anche sono molto forti, ora con Tchouaméni che segna da fuori area… L’Inghilterra ha giocato molto bene contro la Francia, ma è successa la stessa cosa al Brasile contro Croazia. La partita è stata decisa dai dettagli. La Francia è favorita, ma attenzione all’Argentina, che ha anche delle possibilità, e alla Croazia, che era già in finale quattro anni fa contro la Francia”.

Foto: sito Real Valladolid