Ronaldo: “Avete giudicato il campionato saudita ma i trasferimenti parlano da soli”

Cristiano Ronaldo alla vigilia di Islanda-Portogallo ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle varie domande sul campionato arabo. Ecco le sue parole: “Potete chiedere al mister. Il campionato saudita è bello, magari voi non guardate le partite e giudicate. Ma va bene. Ora anche i trasferimenti parlano da soli. Sono contento e, come sempre, spero di segnare più gol. Sono il detentore di alcuni record e il capocannoniere nella storia della nazionale portoghese ma lo dico onestamente, non sto inseguendo i record, loro stanno inseguendo me. Ecco perché sono molto felice. Per questo motivo la mia motivazione di continuare a giocare ai massimi livelli è alta”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo