Potrebbe essere arrivata a una conclusione la vicenda Cristiano Ronaldo, che al momento sembra un separato in casa con il Manchester United. Il portoghese, dopo non essere stato convocato per l’amichevole con l’Atletico Madrid, annuncia sui social: “Domenica il re gioca”. Probabilmente la situazione tra le parti sembrerebbe sbloccarsi.

Foto: twitter Manchester United