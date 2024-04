Ronaldo ammette il suo errore: il portoghese si è scusato con il Ministro dello Sport saudita

Cristiano Ronaldo è tornato a far parlare di sé negli ultimi giorni a causa dell’espulsione rimediata negli ultimi istanti della semifinale di Supercoppa saudita, persa dal suo Al Nassr contro i rivali dell’Al Hilal, comminatagli per via di una gomitata ai danni di un avversario. Stando a quanto riporta l’emittente araba Arriyadiyah, il fuoriclasse portoghese ha telefonato al Ministro dello Sport saudita, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, per porgere direttamente a tale figura istituzionale le sue personali scuse. Non è la prima volta che accade di perdere la testa e non è la prima volta che Ronaldo telefoni al ministro dal suo sbarco nella Saudi Pro League. Consapevole di aver commesso un errore, CR7 si è scusato e ha chiuso così il caso.

Foto: Instagram Al Nassr