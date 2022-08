Ronaldo al posto di Osimhen? L’ironia dal Guardian: “Come sostituire Koulibaly con McTominay”

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere l’eventuale proposta di uno scambio tra Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen. Il giornalista inglese James Nalton, è voluto intervenire nel dibattito esprimendo la propria opinione sulla manovra dei Red Devils che sta rimbalzando in queste ore: “Offrire Ronaldo come rimpiazzo di Osimhen è come proporre McTominay come rimpiazzo di Koulibaly”. Una valutazione secca, decisa, che non lascia spazio a tante interpretazioni.

Foto: Instagram Ronaldo / Instagram Osimhen