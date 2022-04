Ronaldinho: “Xavi? Ha sempre visto il calcio come un allenatore. Pedri farà la storia”

Intervistato da Radio Marca, Ronaldinho ha parlato del suo Barcellona: “Sono contentissimo per Xavi, mi auguro che continui così e che faccia sempre meglio. Quando giocavamo al Barcellona, eravamo molto amici. Già all’epoca si percepiva come vedesse il calcio come un allenatore. Pedri? È fortissimo, ha grande qualità e sono sicuro che farà la storia. Rapinha? Sarebbe un ottimo acquisto per il Barça, perché ha grande qualità e tutti stanno vedendo cosa è capace di fare“.

Foto: India Today