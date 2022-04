Ronaldinho: “Un Mondiale senza l’Italia perde tantissimo. E’ stata una sorpresa, un grande dispiacere”

Ronaldinho, ex stella di Milan e Barcellona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche della crisi del calcio italiano, con il secondo Mondiale che non vedrà protagonista l’Italia.

Queste le sue parole: “Italia fuori dal Mondiale? E’ stata una sorpresa clamorosa. Senza l’Italia il Mondiale ci perde molto. Per chi ama il calcio come me e per lo spettacolo è un vero peccato che non ci siano gli azzurri. E’ un grande dispiacere. Non avrei mai immaginato di vedere un altro Mondiale senza l’Italia“.

Sul calcio italiano: “Certo che lo seguo. Per me il calcio italiano rimane bellissimo. Magari non ci sono più le grandi stelle di un tempo, ma è un campionato molto competitivo, con squadre tatticamente molto forti e preparante“.

Foto: Twitter personale