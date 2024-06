Ronaldinho sul Brasile: “Non guarderò nessuna delle loro partite. Le cose non funzionano”

Ronaldinho, ex asso del Milan e del Barcellona fra le altre, ha rilasciato delle perentorie dichiarazioni contro la sua Nazionale (il Brasile). Infatti in un’intervista al canale Youtube ‘Cartoloucos’, la leggenda della Seleção ha detto senza giri di parole ciò che pensa sulla Nazionale allenata da Dorival Junior: “Non guarderò nessuna delle loro partite. Gli manca tutto, lo spirito, la gioia, la dedizione? Dobbiamo giocare bene. Le cose non funzionano. Me ne andrò dal Brasile”.

Foto: instagram Ronaldinho