Ronaldinho: “Se fischi Messi, il migliore al mondo, chi va applaudito? Mbappé? Penso che rimarrà a Parigi”

Intervistato da FootSider, l’ex stella del Barcellona e del PSG, Ronaldinho, ha parlato del momento in casa parigina, con i tifosi in contestazione e i fischi per Messi nell’ultima gara in campionato, dopo la bruciante eliminazione dalla Champions con il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Penso sia difficile per Messi, perché è arrivato in questa stagione dopo tanti anni in un calcio completamente diverso, in un club che ha giocato sempre allo stesso modo. Manca solo l’adattamento, ma il resto verrà naturalmente e poi sarà decisivo come sempre. È normale. Ha solo bisogno di tempo. Non capisco. Se fischi Messi, non c’è più niente! Se fischi per il migliore del mondo, mi domando allora, a chi applaudire? Non capisco”.

Sul futuro di Mbappé: “Penso che Mbappé rimarrà a Parigi. Ma con il calcio possono succedere molte cose in fretta. Voglio vedere tutti i miei amici felici, ovunque. Ma se tutti e tre rimanessero, Messi, Neymar, Mbappé, sarebbe fantastico per chi ama il calcio. I tre migliori giocatori del mondo insieme, è ciò che tutti gli amanti del calcio vogliono vedere”.

