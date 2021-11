Ronaldinho è finito ancora una volta nei guai. Dopo essere finito in prigione per un mese a causa di una falsificazione di passaporto, questa volta la stella brasiliana non avrebbe pagato gli alimenti all’ex moglie. Il Tribunale di Rio de Janeiro avrebbe fissato come ultimatum l’11 dicembre. La cifra che deve versare equivale a poco meno di 16mila euro.

FOTO: Instagram Ronaldinho