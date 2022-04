Ronaldinho: “Questo Milan è da scudetto. Ha qualcosa che lo accomuna a quello in cui giocai io”

Ronaldinho, ex stella brasiliana di Barcellona e Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha trattato diversi temi, dalla corsa scudetto al calcio italiano.

Queste le sue parole: “Milan da scudetto? Credo di sì, magari aspettiamo che sia matematico per dirlo. Quel che è certo è che sono rimasto un grande tifoso del Milan e seguo sempre con attenzione il campionato italiano. Ma penso che per il Milan possa essere l’anno giusto“.

Similitudini tra il suo Milan e l’attuale: “È vero, il Milan dove giocano io aveva tantissimi giocatori, ma ce n’è qualcuno anche in questo. Quello che prevale però è il concetto di squadra, che si esalta in una grande organizzazione tattica. Per questo come noi allora riescono a fare un gran lavoro“.

Su Ibra: “Zlatan è un mio grande amico, ma nonostante abbia quarant’anni sta facendo bene e fa bene al Milan. Vincere un altro Scudetto alla sua età sarebbe bellissimo sia per lui che per il club.“

Un giocatore da seguire: “Ce ne sono tanti, ma se proprio dovessi sceglierne uno direi Messi. Quando c’è lui in campo puoi star sicuro che succede qualcosa di bello. Se fischi Messi poi cosa ti rimane? Il calcio però è fatto così. Ogni partita è una storia a sé. Anche a lui, dopo tanti anni al Barcellona, serve un periodo di adattamento. Anche per me fu difficile quando arrivai a Parigi“.

Foto: Twitter personale