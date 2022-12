Ronaldinho: “Per me Messi può giocare fino a 50 anni. Mbappé? E’ molto amato in Brasile”

Intervistato da L’Equipe, Ronaldinho ha parlato in vista della finale del Mondiale di domani, tra Argentina e Francia.

Queste le sue parole: “Entrambe le squadre si meritano di vincere. Penso che anche il Brasile avesse un’ottima squadra, ma le cose non sono andate come pensavamo. Il Brasile è ancora sotto pressione. Quando pensiamo al calcio, pensiamo al Brasile. Però era un gruppo molto buono con molto talento. Spero che questa generazione guadagnerà qualcosa. Messi? Per lui questo livello è normale, no? È già da molti anni il migliore al mondo. È la sua ultima Coppa del Mondo, ma ero sicuro che sarebbe tornato e avrebbe fatto tutto il necessario per vincerla. Per me può giocare fino a 50 anni perché ha molte più qualità di tutti gli altri”.

Su Mbappé: “Anche a me piace guardarlo giocare. Sono molto felice per lui. Fa tutto molto bene ed è ancora molto giovane. Ha tutte le qualità, la velocità, il dribbling e, sotto porta, ha la compostezza. Questi sono i tipi di giocatori che noi brasiliani amiamo vedere giocare. Sembra anche una forte personalità”.

Foto: Instagram personale