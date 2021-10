Ronaldinho: “Ora tutti i migliori giocatori del mondo sono al PSG. Ecco cosa penso di Messi e Mbappè”

Ronaldinho, attraverso un’intervista a Le Parisien, ha parlato a tutto tondo del PSG e di alcuni suoi giocatori. Ecco le sue parole: “Il PSG è diventato un club molto grande ma anche ai miei tempi era fantastico, c’erano tanti grandi giocatori. Ora però tutti i migliori del mondo sono qui. Ero sicuro che Messi avrebbe concluso la sua carriera in blaugrana, per me è stata una sorpresa. Non avrei mai pensato di vederlo giocare in un posto diverso dal Barcellona”. Su Mbappè: “Appartiene ad un’altra generazione, ma fa venire voglia di vederlo giocare. È un bravo ragazzo, il suo stile di gioco è quello che amo, che amano tutti. Dribbling, velocità. Mi piace vederlo giocare. Mbappé un giorno sarà Pallone d’Oro. È giovanissimo ma ha già fatto tanto”.

FOTO: Instagram Ronaldinho