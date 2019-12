Ronaldinho: “Messi è il migliore dei suoi tempi, non della storia del calcio”

Lionel Messi ha da poco vinto il sesto Pallone d’Oro della sua carriera e nel mondo del calcio in tanti si chiedono se l’argentino sia o meno il giocatore più forte di tutti i tempi. Ronaldinho, suo amico ed ex compagno al Barcellona, prende posizione sulla questione in un’intervista rilasciata a EFE: “Sono contento per Messi, perché è un amico, un’icona per il Barcellona. Non mi piacciono i paragoni, perché è difficile scegliere il migliore della storia: ci sono Maradona, Pelé, Ronaldo, non posso dire che Messi sia il migliore nella storia, ma il migliore dei suoi tempi“.

