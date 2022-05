Ronaldinho: “Il PSG vincerà presto la Champions, è solo questione di tempo”

Nella serata della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, Ronaldinho – raggiunto da Le Parisien – ha parlato di chi, secondo lui, vincerà presto la coppa dalle grandi orecchie: “Penso che il PSG vincerà presto la Champions. Ha i giocatori migliori del mondo, è solo questione di tempo prima che diventino campioni d’Europa. Mbappé? Non mi ha sorpreso la sua decisione. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui, le difese non sarebbero state contente. Ci saremmo completati bene in attacco“.

Foto: India Today