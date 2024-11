Ronaldinho ha ottimi ricordi del Milan e di Allegri: “Non ho mai avuto problemi. E’ un grande allenatore”

Ronaldinho, ex stella brasiliana, a margine del format Champions Lounge, ha ricordato la sua esperienza in Italia al Milan e il rapporto con Massimiliano Allegri.

Queste le sue parole: “Al Milan i tifosi mi hanno sempre trattato benissimo, anche prima di arrivare in squadra. Anche quando giocavo al Barcellona contro il Milan, mi chiamavano e mi davano affetto. Quando poi sono arrivato, è stato in crescendo. Li amo molto. Io e Allegri? Un rapporto buonissimo, un grande allenatore. Non ho avuto alcun problema con lui. Leao? Mi piace molto, mi piace vederlo giocare”.

Foto: Instagram personale