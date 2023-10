Ronaldinho: “Felice di rivedere il Milan nuovamente in alto”

Ronaldinho Gaucho, ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, ha parlato al Festival dello Sport di Trento.

Queste alcune dichiarazioni in merito al Milan: “Sono felice di vedere il Milan tornato in alto, perché quando la gente guarda il Milan si aspetta sempre il bel gioco. Il Milan è una delle squadre più importanti al mondo e tutti volevano giocarci. Tutti mi parlano ancora del mio gol nel derby e sento come mio un pezzo dello scudetto 2011. Avevano messo insieme tanti grandi giocatori, Gattuso Pirlo, Maldini, Beckham e altri: è stato meraviglioso. Ancelotti uno dei più forti della storia”.

Foto: twitter personale