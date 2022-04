Ronaldinho: “Al Milan due anni bellissimi. Ibrahimovic? Un fenomeno”

Ronaldinho, in occasione del lancio del docufilm sulla sua vita “The Happiest Man In The World“, ha parlato a Sportmediaset: “La prima difficoltà che ho avuto una volta lasciato il Brasile per venire in Europa è stata la cultura differente, uno stile di calcio differente e ho avuto bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi.

Se il Brasile può vincere il Mondiale? Penso che abbia molte possibilità, la squadra è molto forte e il gruppo è insieme da tanto tempo. Tite è un bravo allenatore e in più c’è Neymar, uno dei migliori giocatori del mondo, può fare la differenza. Penso che si trovi bene in Nazionale, una squadra che gli dà la possibilità di giocare sciolto e penso che arriverà in un ottimo momento della sua vita e della sua carriera per poter scrivere la storia e vincere il Mondiale. Spero che ce la facciano.

La mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale? Per me è stata una grande sorpresa. L’Italia è sempre l’Italia e in un Mondiale senza Italia manca qualcosa, è davvero un peccato. Il Milan? Sono stati due anni bellissimi. Era una squadra con grandissimi giocatori, quindi sono stato felice di condividere lo spogliatoio e le partite con tutti i campioni che aveva il Milan. Ibrahimovic? È un fenomeno. Alla sua età è meglio di tanti giovani. Se vuole può giocare fino a 50 anni, perché la qualità non gli manca e fisicamente è sempre un fenomeno“.

Foto: India Today