Ronald De Boer: “La crisi dell’Ajax? Non si può fare la cioccolata con la m…Mio fratello ha rifiutato la panchina in estate”

Parole durissime dell’ex centrocampista dei Lancieri e fratello dell’ex tecnico dell’Inter Frank De Boer, ovvero Ronald. Ecco le parole rilasciate a Voetbal International sulla crisi dell’Ajax:

“Non è possibile acquistare così tanti giocatori di seconda fascia e pensare che si esprimeranno a un livello superiore. Può sembrare, ma non si può fare il cioccolato con la m****. Sono davvero preoccupato, non so dove andremo a finire. Frank ha rifiutato la panchina in estate, portiamo l’Ajax nel cuore ma si è svegliato sudato pensando che doveva rientrare in quel pozzo”.

Foto: Sito Ajax