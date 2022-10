Continuano le voci di un possibile ritorno di Leo Messi al Barcellona e, a rinforzarle, è addirittura il vice presidente per l’Area Economica blaugrana, Eduard Romeu, che ha parlato oggi ai media spagnoli proprio in merito a tale possibilità: “È una risorsa per il club e le porte per lui sono aperte”. Sull’ingaggio: “Abbiamo già dimostrato di sapere fare miracoli”.

Foto: twitter Pallone d’Oro