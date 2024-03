Romeu: “Napoli? Pensiamo prima a venerdì e poi parleremo di martedì. Ci sono buone possibilità di passare”

Oriol Romeu, centrocampista del Barcellona, ha concesso un’intervista ai taccuini di As, facendo il punto sui prossimi impegni che attendono la squadra blaugrana in campionato ed in Champions League. Queste le sue parole in vista dell’ottavo di finale di ritorno contro il Napoli, in programma la prossima settimana: “Pensiamo prima a venerdì e poi parleremo di martedì. Sarà comunque una partita che segnerà la stagione: abbiamo un risultato non ideale ma buono, ci sono buone possibilità di passare.

Se ho imparato qualcosa quest’anno è evitare le critiche. Un giocatore è già consapevole di quali errori commette o di cosa fa bene. Non deve andare sui social per sapere cosa è successo, nel bene e nel male. Ai giovani dico di ignorare i social: dovete circondarvi di persone che vi vogliono bene e che vi diano la loro opinione più onesta.”

Foto: Twitter Barcellona