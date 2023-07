Romeu: “Con questa squadra possiamo vincere tutto”

Oriol Romeu è uno dei volti nuovi del Barcellona. In un’intervista per i media del club, il centrocampista si è dichiarato felicissimo del suo ritorno in blaugrana. “Il fatto di poter tornare al club dopo tanti anni è un’opportunità imbattibile, sono in un grande momento, sia fisicamente che mentalmente, e non vedo l’ora di dimostrarlo per poter aiutare la squadra. Con questo club e la squadra che stiamo costruendo e il modo in cui vogliamo giocare, non possiamo pensare ad altro che vincere tutto”, ha dichiarato.

Foto: Twitter Barcellona