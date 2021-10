Romero, un tuffo in laguna: è lui la nuova speranza di Zanetti

Rimasto svincolato dopo sei anni passati al Manchester United, oggi Sergio Romero è diventato ufficialmente il nuovo portiere del Venezia. Il giocatore argentino ritorna in Italia dopo la passata esperienza a Genova con la maglia della Sampdoria tra il 2011 e il 2015 in cui ha totalizzato 71 presenze. Un tassello molto importante per il tecnico del club veneto Zanetti che finora ha avuto una continua maledizione con i portieri: prima l’infortunio di Lezzerini e successivamente il problema alla schiena di Maenpaa hanno costretto la società ad intervenire sul mercato degli svincolati e l’occasione Romero è sembrata più che ghiotta. L’argentino si è messo subito a disposizione dei lagunari e Zanetti potrebbe schierarlo già nel posticipo di lunedì contro la Fiorentina mettendo tra i pali la sua grande esperienza.

FOTO: Sito Venezia