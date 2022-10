Romero: “Siamo davvero interessati a Vera e con il Lecce la trattativa è in stato avanzato”

C’è tanto mercato intorno al Lecce, sia in entrata che in uscita. Questa volta le voci sono chiare e vengono direttamente dal presidente dell’Atletico de Cali Mauricio Romero che, ai media sudamericani, h confermato di essere molto interessato a Vera, esterno di proprietà del club pugliese ma in prestito ai colombiani. Ecco le dichiarazioni di Romero: “Brayan Vera è un giocatore che ci interessa molto e abbiamo una trattativa molto avanzata con il Lecce, siamo entusiasti di poter contare a lungo su di lui, vorremmo conservare il cartellino del giocatore”.

Foto: Lecce logo