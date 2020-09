Romero si presenta: “Voglio raggiungere la Nazionale con questa maglia”

Sono arrivate le prime parole da difensore dell’Atalanta di Cristian Romero. Il calciatore argentino ha parlato, attraverso il sito internet della Dea, della sua nuova avventura con i bergamaschi. ” Questo è un grande club – ha esordito -, una delle squadre più forti d’Italia. Penso che questa sia stata la meta giusta dove poter crescere”. Poi un accenno tra Genoa e Nazionale: “Ringrazio il Genoa, mi ha preso quando in Argentina non giocavo. Ma ora sono qui e il mio obbiettivo è arrivare in Nazionale con questa maglia”. Infine qualche parola su Gasperini: “L’ho incontrato ieri, mi hanno detto che il suo modo di lavorare è molto simile a quello di Juric, allenatore che ho già avuto e con cui sono cresciuto molto. Spero di farmi notare anche dal mio nuovo tecnico”.

Foto: Twitter Atalanta.