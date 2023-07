Romero saluta la Lazio: “Un onore indossare questa maglia. I tifosi mi hanno sempre dimostrato stima e affetto”

Con un post condiviso sui propri canali social Luka Romero ha voluto salutare la Lazio: “Voglio ringraziare il club, i suoi tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e affetto e tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere come professionista e come persona, sia dentro che fuori dal campo. Grazie Lazio, è stato un onore indossare questa maglia”. Il promettente esterno argentino, che compirà 19 anni a novembre, nei prossimi giorni firmerà con il Milan. I rossoneri lo aggregheranno al ritiro e decideranno in seguito se trattenerlo in rosa o cederlo in prestito per permettergli di giocare con più continuità.

Foto: fonte Instagram Luka Romero