Romero: “Mi sono ambientato subito al Milan. Contento per il gol e per i minuti che mi stanno dando”

Ai microfoni di Milan TV, il talento rossonero Luka Romero ha parlato dopo la sconfitta contro il Real Madrid della notte, iniziando dal suo bellissimo gol per il momentaneo 2-0 dei suoi: “Sono contento per il gol, quando ho ricevuto il pallone ho pensato solo a calciare. Peccato per il risultato ma dobbiamo continuare così”.

Poi ha proseguito: “Mi sono ambientato subito, i compagni mi stanno aiutando e li ringrazio di questo. Voglio allenarmi e imparare, per me questo è l’importante. Sono contento per i minuti che mi stanno dando”.

Foto: Instagram Milan