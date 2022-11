Romero maggiorenne: “Prima di Lazio-Monza ero in stanza con Pedro, non riuscivo a dormire e immaginavo l’esultanza dopo un gol”

Il baby fenomeno argentino, che contro il Monza ha fatto ottenere 3 punti importantissimi alla Lazio, dove ha segnato il suo primo gol stagione ha parlato a Lazio Style Channel delle emozioni che ha vissuti quel giorno. Ecco le parole di Romero: “Prima della partita contro il Monza ero in stanza con Pedro, non so perché ma non riuscivo a dormire. Pensavo già a un’eventuale esultanza per un mio gol, è stato un segno del destino. Mi sono passati in testa tutti i sacrifici fatti, sentire lo stadio gridare il mio nome è stato emozionante. Con la Juventus non credevo di inizare dal primo minuto, ero agitato ed emozionato. La squadra sta andando bene e sono felice per questo ma il campionato è ancora lungo, non dobbiamo mollare. Argentina? Seguirò il Mondiale, l’Argentina ha una grande squadra che può fare molto bene, anche se non sarà facile.”

Foto: Instagram Romero