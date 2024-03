Romero: “Ho scelto l’Almeria perché volevo sentirmi importante e giocare. Al Milan è difficile trovare spazio”

Durante l’intervista concessa a Relevo,Luka Romero, attaccante dell’Almeria in prestito dal Milan,ha parlato di vari temi tra cui anche la scelta di lasciare il club rossonero: “Sono venuto all’Almeria perché volevo sentirmi importante, divertirmi e soprattutto giocare. Il Milan è un club in cui è molto difficile trovare spazio. Ci sono grandissimi giocatori e ogni anno la squadra diventa sempre più forte. Ho imparato tanto negli allenamenti, mi piace molto ascoltare e poi mettere in campo quello che ho imparato. Per continuare la mia crescita, però, avevo bisogno di giocare con continuità”.

