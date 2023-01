Romero sull’urlo in faccia a Mbappè: “Aveva trattato male Enzo Fernandèz”

Cristian Romero, centrale difensivo della nazionale Argentina e del Tottenham di Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di D Sports Radio per parlare di una delle immagine più iconiche di questo Mondiale – ovvero l’urlo in faccia a Kylian Mbappè. Queste le sue parole: “Aveva trattato male Enzo Fernandèz, l’ho fatto per questo. Ogni giorno riguardo la partita. In campo l’unico rigore che ho visto è stato quello di Leo. Per il resto ero in ginocchio”. Successivamente Romero ha speso delle parole su Messi: “Sappiamo cosa rappresenta. Per me e per molti è il migliore della storia. Ha una semplicità e un’umiltà che lo rendono ancora più grande”.

Foto: Twitter Romero