Romero conferma: “C’era l’interesse del Barça, ma volevo giocare nel miglior campionato del mondo”

Cristian Romero, difensore del Tottenham, ha parlato così della trattativa che lo ha portato agli Spurs ai microfoni di AS: “Sì, ho saputo dell’interesse del Barcellona, ma ho scelto il Tottenham: volevo giocare in Premier League e continuare a crescere nel miglior campionato del mondo. Messi mi voleva al Barcellona? È un fenomeno, è una persona incredibile. Ma non solo lui, nell’Argentina tutti mi hanno accolto alla grande”.