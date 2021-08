Romero con il suo agente verso Londra: lo aspetta il Tottenham

Cristian Romero arriverà in serata a Londra per firmare il contratto con il Tottenham, una notizia anticipata da Sportitalia e sempre più vicina alla chiusura per 50 milioni più 5 di bonus. L’Atalanta lo ha già rimpiazzato con Demiral, operazione in via di conclusione con la Juventus. In copertina la foto pubblicata dall’agente del giocatore, Ciro Palermo, sul proprio account ufficiale Instagram, che raffigura i due in volo verso Londra.

Foto: Instagram Ciro Palermo