Romero: “Cinque anni fa ho pensato di lasciare il calcio. Ora sono Campione del Mondo. La vita è strana”

Cristian Romero, ex difensore della Juventus e Atalanta, e attuale giocatore del Tottenham ha parlato a ESPN, parlando di una scelta mancata che stava per prendere in passato, come quella di smettere di giocare a calcio.

Queste le sue parole: “Ora sono felice, 5 anni fa stavo per lasciare il calcio. Giocare nel miglior campionato ed essere campione del mondo é il massimo per me. La vita è davvero strana, se avessi fatto quella scelta adesso avrei enormi rimpianti. Mondiale? Abbiamo meritato di vincere perché abbiamo un gruppo incredibile, abbiamo spinto al massimo, perché la prima partita persa ci ha reso forti mentalmente e lo abbiamo dimostrato durante tutto il torneo. Chiuderlo da vincitori é stato giusto”.

Foto: twitter personale