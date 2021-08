Romero-Atalanta, la partita è sempre più aperta

Cristian Romero nelle prossime ore avrà un colloquio con Gianpiero Gasperini. Malgrado mille interpretazioni e addirittura chiusure, la partita per il suo trasferimento dall’Atalanta al Tottenham è sempre più aperta.

Il difensore centrale argentino, recente vincitore della Copa America, sa che questa è un’occasione più unica che rara.

Non è soltanto un discorso economico (guadagnerebbe circa 3 milioni a stagione più bonus), ma la necessità di fare un salto di qualità evidente andando a giocare negli Spurs.

Il Tottenham ha già raggiunto quota 50 milioni di offerta e metterebbe anche dei bonus significativi. Il Barcellona ci ha provato, vorrebbe riprovarci, ma è una situazione per adesso bloccata dalle vicende che non consentono di investire sul mercato a stretto giro.

L’Atalanta ha preso Lovato, continua a marcare Tomiyasu del Bologna, essendo oggi più costose e complicate le piste che portano a Demiral della Juve e Botman del Lille.

Adesso aspettiamo gli sviluppi, imminenti, legati a Romero.

Foto: Twitter Atalanta