Romero: “Al Tottenham mi sento a casa. La Premier è il miglior campionato del mondo”

Cristian Romero, ex difensore dell’Atalanta e attualmente giocatore del Tottenham, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport UK in cui ha parlato della sua iniziale esperienza nel campionato inglese: “Adesso mi sento a casa. Ogni cambiamento richiede un certo periodo di adattamento, ma adesso sto bene e spero di poter continuare a giocare a questi livelli. Devo ringraziare Lo Celso, mi ha aiutato in questo periodo di adattamento: mi piace averlo come compagno di squadra, sia nel club che in nazionale. È un grande amico, ma non ha influenzato la mia decisione: ho scelto di venire al Tottenham perché è un grande club che gioca nel miglior campionato del mondo“.

Foto: Twitter Tottenham