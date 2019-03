Romei contro Gasperini: “Nessuna sceneggiata, ha dato una manata a Ienca”

Gara ricca di emozioni, e non solo, quella tra Sampdoria e Atalanta. Il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, è stato espulso dopo il calcio di rigore concesso ai blucerchiati. Il motivo? L’allenatore atalantino avrebbe colpito con una manata Massimo Ienca, segretario dei blucerchiati. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gasperini ha cercato di ricostruire la questione: “Ienca è una persona che conosco bene, conosco anche componenti della sua famiglia. Oggi me lo sono trovato dove non poteva stare, mi ostruiva il passaggio e l’ho appena spostato per passare. Il resto è una grande sceneggiata a cui lui ogni tanto ci abitua”. Una semplice spinta quindi sul quale però non è d’accordo il vice-presidente della Sampdoria, Antonio Romei: “Non c’è stata nessuna sceneggiata. A fine partita va data la mano all’avversario, non una manata. Ci sono dei testimoni che hanno visto l’accaduto e ora dovrà pensarci la Procura Federale. Mi parlano di una manata abbastanza forte. Facciamo i complimenti all’Atalanta, anche noi abbiamo giocato bene, ma la manata non esiste nello sport. Questi episodi sono da censurare”.

Foto: Sito Sampdoria