Romei: “Stiamo facendo di tutto per salvare la Sampdoria”

Membro del CdA della Sampdoria, Antonio Romei, ha parlato ai microfoni di Radio Rai delle difficoltà societarie che sta avendo il club blucerchiato. In particolar modo della ricerca di acquirenti, in quanto ci sono evidenti problemi nel trovare acquirenti: “Oggi abbiamo superato la scadenza del 16 febbraio grazie all’aiuto della squadra e abbiamo avviato una composizione negoziata della crisi per prevenire una situazione di squilibrio finanziario in cui ci troviamo. Abbiamo presentato un piano, adesso dobbiamo cercare di realizzarlo per portare in sicurezza il club. Poi quello che viene sopra non ci riguarda, diamo il supporto alla vendita dell’azionista. La trattativa Barnaba non è andata a buon fine perché aveva condizioni non verificate. Ogni trattativa deve trovare incontro tra venditore e acquirente e questo incontro ad ora non c’è stato. Anche io mi chiedo il perché si fatichi a trovare un acquirente per un club così prestigioso. Le trattative si fanno negli studi legali, andrebbero fatte con meno comunicati. Noi facciamo di tutto per mantenere la categoria ed evitare conseguenze più dolorose e lavoriamo solo per questo. Le trattative le fa il trustee con l’advisor e non abbiamo veramente nessuna possibilità di interferire nel processo di vendita che è standardizzato. Non le posso rispondere perché non ne sono al corrente e se ci sono trattative devono essere riservate per definizione”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria