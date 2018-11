Romei: “Rischio penalizzazione? Fantascienza. La Sampdoria è sempre stata corretta”

Intervistato da Il Secolo XIX, l’avvocato Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero, ha detto la sua sull’apertura di un’inchiesta da parte della Procura Figc a seguito del sequestro ai danni del presidente della Sampdoria e della società blucerchiata stessa. Innanzitutto Romei definisce “fantascienza” l’ipotesi di una penalizzazione al club ligure sottolineando come “dal lato Sampdoria società noi siamo stra, stra, stra-tranquilli. È fondamentale che anche la squadra lo resti, perché questa vicenda non ha assolutamente niente a che vedere con la nostra attività agonistica. Niente da commentare, si tratta di situazioni che erano già uscite un anno e mezzo fa. Ripeto, la Samp non ha nulla da temere, è sempre stata corretta. Ferrero? È sereno”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria