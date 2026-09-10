Romano saluta la Svizzera e sceglie l’Italia: ufficiale il cambio di nazionalità

10/09/2026 | 15:59:46

Il centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, arrivato in prestito dalla Roma, come vi avevamo raccontato in esclusiva, ha ottenuto il cambio di nazionalità sportiva. Il calciatore è nato e cresciuto in Svizzera, dove ha anche giocato nelle selezioni giovanili della Nazionale rossocrociata. La FIFA ha però ufficializzato nelle scorse ore la scelta del classe 2006, che ha optato per la maglia azzurra. Il cambio è stato possibile dal momento che Romano non ha mai disputato una gara ufficiale con la Nazionale maggiore. Ci si aspetta, quindi, la sua presenza nelle prossime convocazioni del commissario tecnico Roberto Mancini.

Foto: sito Cagliari