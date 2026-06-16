Esclusiva: il Cagliari torna su Alessandro Romano. Sullo sfondo il Torino

16/06/2026 | 23:25:22

Il Cagliari ha mosso passi importanti nelle ultime ore per Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 di proprietà della Roma e reduce dal prestito di La Spezia. Il Cagliari ci aveva provato già la scorsa estate, adesso è tornato con forza, vorrebbe dare visibilità a un talento che apprezza tantissimo. Su Romano negli ultimi giorni si è mosso anche il Torino, ma si registra anche l’interesse del Genoa.

Foto: sito Spezia