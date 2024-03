Romagnoli sui social: “Vero che ho avuto un confronto con Lotito ma vi dico realmente com’è andata”

Smentite via social da parte del difensore della Lazio Alessio Romagnoli sulla notizia per cui avrebbe avuto un litigio con il presidente Claudio Lotito. Nello specifico era stato riportato che il numero 13 biancoceleste si fosse fermamente opposto alla decisione societaria di mandare la squadra in ritiro dopo la disfatta casalinga contro l’Udinese. Questa la presa di posizione del calciatore tramite il suo profilo Instagram: “Nella serata di lunedì, dopo la gara con l’Udinese, ho avuto un colloquio con il presidente Lotito e abbiamo avuto un confronto, come spesso accade nei post partita. Sono rimasto sorpreso oggi nel leggere su un quotidiano alcune mie presunte frasi virgolettate. Il tenore di questo dialogo tra me ed il Presidente è stato infatti lontano dai toni accesi descritti e quanto pubblicato non corrisponde alla realtà. Ho sempre pensato al bene della Lazio ed ancora di più in un momento come questo. Forza Lazio.”

